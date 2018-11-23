GÜNCELLEME - Antalya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin idaresindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.
Kazada 5 yaşındaki Aziz Sino olay yerinde hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralılardan 6 yaşındaki Hısen Sino'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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