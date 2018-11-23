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GÜNCELLEME - Antalya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

Akseki-Manavgat kara yolunda Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü, yaralanan 26 kişi hastanelere kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin idaresindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.

Kazada 5 yaşındaki Aziz Sino olay yerinde hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralılardan 6 yaşındaki Hısen Sino'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki Antalya Kaza Suriyeli

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