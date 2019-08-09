HABER

GÜNCELLEME - Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Antalya'da otomobil ile pikapın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Mustafa İncedayı'nın kullandığı 07 EBN 33 plakalı otomobil, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde karşı yönden gelen V.Ç. (16) yönetimindeki 07 CDM 18 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada, otomobilin şoförü Mustafa İncedayı (42) ile araçtaki Dilek Su (5), Aysima (6), Ayşin (8), Fatmaana (33), Mahir (41) ile Songül İncedayı (30), pikapın sürücüsü V.Ç, Burhan Seloğlu ve Süleyman Yükver yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
İnternet üzerinden yılan satarken yakalandıİnternet üzerinden yılan satarken yakalandı
GÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulunduGÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksu Antalya Mustafa İncedayı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.