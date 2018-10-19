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GÜNCELLEME - "Ardışık" aramadan dönemin tugay komutanı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 15 ilde, FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı - "Mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kripto asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

"Mahrem imam" tarafından ankesörlü ya da sabit hattan ardışık arandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kent merkezinde "mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü ardışık FETÖ Gaziantep tutuklama

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