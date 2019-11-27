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GÜNCELLEME - Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 22:09 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk'ta merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede meydana gelen depremde ölü sayısının 30'a çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 12'sinin Dıraç, 15'inin Akçahisar (Kruje), birinin de 1 Leş (Lezha) şehirlerinden olduğu aktarıldı. 2'sinin nereden olduğunun belirlenemediği belirtildi.

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Dıraç ve Thumane ilçesi çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, ülkede akşam vakitlerinde bir deprem daha meydana geldi. Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan depremin büyüklüğünün 5,6 olduğu ifade edildi.

IGJEUM ayrıca, dün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.

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