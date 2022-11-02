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  4. Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

02.11.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Çine, Köşk Efeler'de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerdin 97’si taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin tahmin edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.

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