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GÜNCELLEME - Aydın'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 23:48 | Son Güncelleme

Germencik ilçesindeki süt ürünleri tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE AÇIKLAMA EKLENDİ

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir süt ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ak Gıda Süt İşleme Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin zorlukla müdahale ettiği yangın sırasında bina içinden patlama sesleri duyuldu.

Fabrikadan yükselen alev ve dumanların ilçe merkezinden de görülmesi sonrası çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tesis yakınına girişleri kapattı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından takviye gelen ekipler de yangına müdahale etti.

Fabrikanın bazı duvarları, itfaiye ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırması amacıyla iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bu arada AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19.30'da başlayan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Geldiğimizde yangın kısa sürede büyümüş ve özellikle güney kısmında yoğunlaşmıştı. Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamıştı. İçeride ise bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüştü. Şu an yangını kontrol altına aldık. Yangın küçük bir bölgede devam ediyor ama orayı da kısmen kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın fabrika Germencik itfaiye yangın

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