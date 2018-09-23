GÜNCELLEME - Aydın'da fabrika yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir süt ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ak Gıda Süt İşleme Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin zorlukla müdahale ettiği yangın sırasında bina içinden patlama sesleri duyuldu.

Fabrikadan yükselen alev ve dumanların ilçe merkezinden de görülmesi sonrası çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tesis yakınına girişleri kapattı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından takviye gelen ekipler de yangına müdahale etti.

Fabrikanın bazı duvarları, itfaiye ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırması amacıyla iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bu arada AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.