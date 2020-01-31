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GÜNCELLEME - Ayrıldığı eşi ve yardım isteyen kızını silahla öldüren kişi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Olay sırasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ZANLININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşi ve balkona çıkarak yardım isteyen 12 yaşındaki kızını silahla öldüren kişi intihar etti.

Barış Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan 12 yaşındaki Ekin Köse'nin, "Yetişin, babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Esma Polat'ın (35) öldüğünü belirledi.

Yaralı bulunan Birol Köse (40) ile kızı Ekin hastaneye kaldırıldı. Baba ile kızı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Birol Köse'nin, tartıştığı eski eşi Polat'ı silahla öldürdüğü, balkona çıkıp yardım isteyen kızı ve kendisine de ateş ettiği öğrenildi.

Görgü tanıklarından inşaat işçisi İlhami İtmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız çocuğunun balkona çıkıp yardım istediğini belirterek, "Sonra içeriye girdi. İçeriye girmeseydi balkona tırmanıp onu kurtarabilirdik, çok üzgünüm." dedi.

- Olayın şahidi 5 yaşındaki çocuk

Çorum'da yaşayan çiftin yaklaşık dört yıl önce ayrıldığı, Esma Polat'ın kendisini sürekli rahatsız eden eski eşinden uzaklaşmak amacıyla yaklaşık beş ay önce Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Evden uzaklaştırma kararı bulunan Birol Köse'nin, çocuklarını görmek için otomobille Çorum'dan kente geldiği, tartışmanın bu nedenle çıktığı bildirildi.

Olay sırasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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