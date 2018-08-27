HABER

GÜNCELLEME - Beykoz'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Riva'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Beykoz'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Riva ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı istasyonlarına bağlı ekipler yangına karadan müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopterle havadan çalışma yaptı.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları da tamamlandı.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Bakan Soylu'dan, 'Erdoğan Portresi' genelgesiBakan Soylu'dan, 'Erdoğan Portresi' genelgesi
Gestaş, Çanakkale Boğazı'nda 10 günde 185 bin 610 araç taşıdıGestaş, Çanakkale Boğazı'nda 10 günde 185 bin 610 araç taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz orman

En Çok Okunan Haberler

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.