GÜNCELLEME - Beykoz'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Riva ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı istasyonlarına bağlı ekipler yangına karadan müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopterle havadan çalışma yaptı.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları da tamamlandı.
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