GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batması

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları lastik botun batması sonucu düzensiz göçmenlerden 3'ünün ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, biri otel işletmecisi 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan Ö.T, E.B, Suriyeli A.A.Ş, Irak uyruklu H.M ile ölen düzensiz göçmenleri otelinde konaklattığı belirlenen E.M, emniyetteki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı" ve "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, E.B, A.A.Ş. ve H.M, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ö.T. ve E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesine getirilen zanlılardan E.B, basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

Gözaltındaki 2 zanlının ise işlemleri sürüyor.

Bağla Koyu'ndan denize açılan 19 Irak ve Suriye uyruklunun içinde bulunduğu botun 17 Eylül'de battığı haberi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, boğulmak üzere olan 15 Iraklı ile bir Suriyeliyi kurtarmış, Iraklı 3 kadının ise cesedine ulaşılmıştı.

