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GÜNCELLEME - Bolu'da aranan firari FETÖ şüphelisi İstanbul'daki hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 19:20 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Bolu'da aranan firari FETÖ şüphelisi İstanbul'daki hücre evinde yakalandı

Bolu'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da saklandığı hücre evinde yakalanan firari kadın şüpheli, tutuklandı.

Bolu ve Bartın cumhuriyet başsavcılıklarınca yakalama kararı çıkarılan 28 yaşındaki F.K.Y. için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşan Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenledi.

Sözde "Bolu küçük bölge mesulü" olduğu iddia edilen şüpheli, ailesiyle saklandığı evde yakalanarak kente getirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan şüphelinin, örgüte müzahir özel eğitim kurumlarında sigortalı olarak çalıştığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya hesabında artırıma gittiği öğrenildi.

Soruşturma dosyaları Bartın'da bulunan zanlının ailesinin de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

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Bolu FETÖ/PDY firari şüpheli Hücre Evi

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