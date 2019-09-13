HABER

GÜNCELLEME - Boşanmak isteyen eşini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

Antalya'da boşanmak isteyen karısını bıçakladığı öne sürülen koca, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da boşanmak istediği eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen koca tutuklandı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde Nizamettin S. (53) ile kendisinden boşanmak istediğini belirten eşi Ayşe S. (50) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nizamettin S, karısını vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı.

Çocukların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayşe S'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Nizamettin S, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
AK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldıAK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldı
Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzaraSes gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşe S. bıçaklama hastane Muratpaşa 'Olay Yeri polis

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.