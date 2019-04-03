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GÜNCELLEME - Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mevlüt Balcı (57) yönetimindeki 03 AAH 156 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Kuzköy Kavşağı'nda, Mehmet Şahin'in (72) kullandığı 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücülerden Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü Balcı ile otomobildeki Emine Şahin (71), Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Şahin de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Balcı'nın ise Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

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2 ölü 1 yaralı Burdur Çelitkçi Emine Şahin mehmet şahin

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