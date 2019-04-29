HABER

GÜNCELLEME - Bursa merkezli fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:06 | Son Güncelleme

Zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa merkezli 3 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa, Ankara ve Antalya'da 3 ay süren teknik takip sonucu bazı kişilerin fuhuş yaptırmak amacıyla başka illerden kadın getirdiği, bu kadınlara internet sitesi ve sosyal medya üzerinden ilan açtıklarını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin, şifreli konuşarak otel, apart ve evlere taksiyle götürüp getirdiği kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve aldıkları paralarla lüks hayat yaşadıklarını belirledi.

Üç ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, fuhuş yaptırdıkları kadınların bilgilerinin bulunduğu bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyorBu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklamaSon dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama
İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştüİsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa fuhuş operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

AK Parti'den YSK açıklaması!

AK Parti'den YSK açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.