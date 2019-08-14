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GÜNCELLEME - Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 23:01 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde bir gazinin dinlenmek için oturduğu kafede ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edildi - Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gazi, kafede ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Irak'ın kuzeyinde 19 yıl önce güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında yaralanarak gazi olan Ömür Karaman, ilçenin Kumsaz sahilinde bir süre yüzdükten sonra dinlenmek için kafeye girdi.

Ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edilen Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi.

- "Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar"

Gürsu ilçesindeki evinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu Ömür Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, dinlenmek için girdiği kafede bu talihsiz olayın başına geldiğini söyledi.

Kendisine iş yeri sahibinin yanı sıra çok sayıda çalışanın saldırdığını öne süren Karaman, "Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar. Olayı gören bir genç bana yardıma koştu, onu da darbetmişler." dedi.

Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

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Anahtar Kelimeler:
Bursa darbedilme gazi

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