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GÜNCELLEME - Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Kızılpınar Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan kavgada Kenan Ç, Cevat ve Samet Ş. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

Çerkezköy Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Said E, Sultan E. ve Deham S. tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yaralılarla aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

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Çerkezköy Tekirdağ

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