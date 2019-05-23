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GÜNCELLEME - Cesedi su kanalına atmaya çalışırken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Antalya'da bıçakla öldürülen kişinin cesedini su kanalına atmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Şüpheli Soner E'nin ifadesinde alkollü olduğu için cinayeti hatırlamadığını söylediği öğrenildi ŞÜPHELİ İFADESİ EKLENDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde bıçakla öldürülen kişinin cesedini su kanalına atmaya çalıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Hurdacılık yapan Sadık Cantürk, Gazi Mahallesi ile Düden Caddesi'nin kesiştiği 6597 Sokak'taki evde Soner E. ve Ayşegül G. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Cantürk bıçaklanarak öldürüldü. Soner E. ve Ayşegül G'nin, bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Cantürk'ün cesedinin başındaki Soner E. ve Ayşegül G. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, alkollü oldukları için uzun süre ifadeleri alınamadı.

Cesedi yaklaşık 150 metre sürüklediği öne sürülen Soner E'nin, ifadesinde "Cinayet işlediğimi bilmiyorum. Alkol alıyorduk. En son arkadaşımla kira parası yüzünden tartışmış, birbirimize küfür etmiştik. Sonra birbirimizi darbetmeye başladık. Sonrasını hatırlamıyorum. Öldürdüğümü hatırlıyorum." dediği öğrenildi.

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