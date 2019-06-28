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GÜNCELLEME - Cezaevi firarisi hükümlü hırsızlıktan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçen yıl firar eden, 14 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan hükümlü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Cezaevi firarisi hükümlü hırsızlıktan yakalandı

KOCAELİ (AA) - Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçen yıl firar eden, 14 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kocaeli'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanarak adliyeye çıkarılan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Başiskele ve İzmit ilçelerinde tavuk, inşaat malzemesi ve kamyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlıkta kullandığı panelvanı tespit etti.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yakalanan şüpheli T.Y'nin (46), araziye ev yaptığı, tavuk ve koyun sattığı öğrenildi.

Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen T.Y'nin, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçen yıl firar ettiği, 14 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, bin 960 lira para cezası ile 25 suç kaydının bulunduğu, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Bolu'da benzer suçlardan 21 aranma kaydının olduğu belirlendi.

Çalınan kamyon sahibi tarafından teslim alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Y. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.Y. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi hapis cezası hırsızlık

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