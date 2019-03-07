Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine gittiği kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurdu. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Tiz, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Tiz'in Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Şinasi Gürkan (54) dün akşam 21.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürdü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheliyi taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ve Başakşehir'deki kardeşi Olcay Gürkan da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren şüpheli Şinasi Gürkan sorgusunda, 2004 yılında babasından kalan daireler nedeniyle, kardeşlerinin eşleri arasında tartışma çıktığını, bundan dolayı kardeşleriyle aralarının açıldığını anlattı.

Gürkan, 10 Nisan 2004'te Küçükçekmece'de kardeşleri Akın Gürkan ve Serkan Gürkan'ın öldürülmesini suçunun üstüne kaldığını, bundan dolayı 13,5 yıl cezaevinde yattığını savundu. Şüpheli, kardeşlerini öldürmediğini, diğer 3 kardeşinin 2 kardeşini öldürüp suçu kendisine attıklarını öne sürdü.

Cezaevinde olduğu sürede ailesinin dağılmasının kardeşleri yüzünden olduğunu savunan Gürkan, "Eşim ve çocuklarım, kardeşlerim yüzünden yanlış yola düştüğü için aileme karşı kinlendim. Cezaevinde bulunduğum sürede hepsini öldürmeyi düşündüm. Çıkmama az kala bu fikirden uzaklaştım." dediği öğrenildi.

Şüpheli Gürkan, cezaevinden çıktıktan sonra çocuklarını bulduğunu, onları kurtarmak için çok uğraştığını, ev tutup birlikte yaşamaya başladığını fakat çocuklarını düzeltemediğini ve sürekli kendisini aşağılamaları üzerine cinayetleri işlediğini beyan etti.