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GÜNCELLEME - Define tünelinde mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Tüneldeki 2 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor - 3 kişi gözaltına alındı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Silivri'de tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor

Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, 5 kişinin evi kiraladığını belirterek, "Evin içerisinden kazıya başlamışlar. Şu an 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. Göçükten değil içerideki karbondioksitten zehirlenmeleri söz konusu." dedi.

İstanbul İtfaiyesi ve AFAD'ın çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Partal, "Şu an 3 kişi gözaltında. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma yürütülüyor. İçeride gaz ölçümleri yapılıyor, kamera ile tespit yapılacak. Güvenli ortam olduktan sonra giriş olacak. Kazılar devam ediyor, içerideki gazın da dışarıya çıkması gerekiyor.' 'dedi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da tüneldeki 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı açıklanmıştı.

Açıklamada, "Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Ali Partal ilçe kaymakamı Özcan Işıklar Silivri

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