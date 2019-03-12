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GÜNCELLEME - Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:59 | Son Güncelleme

İzmir’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda kontrolündeki 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Cipte bulunan 2 kişinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile şoförü olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alınan Çika'nın, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aynı hastaneye getirilen Çika'nın şoförünün tedavisi devam ediyor.

Zafer Çika'nın yakınları ve arkadaşları da hastanedeki endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Bu arada Demet Akbağ'ın hastaneye gelmek üzere, İstanbul'dan hareket ettiği öğrenildi.

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ Kaza

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