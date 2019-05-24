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GÜNCELLEME Denizli'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 07:49 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Işıklı istikametinden Çivril yönüne gitmekte olan Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı kiralık otomobil, İğdir Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta Uşak'tan Denizli istikametine giden Durmuş Albezirgan idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil içerisinde sıkışan diğer üniversite öğrencileri Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23) ve Halit Abatay (21) ile sürücü Fırat Çelebi itfaiye ekiplerince otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı.

Otomobildeki 3'ü üniversite öğrencisi 4 yaralı ile tır şoförü Durmuş Albezirgan ve tırda yolcu olarak bulunan Mustafa Boran, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Halit Abatay, sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan üniversite öğrencilerinin kiraladıkları otomobille gezmeye gittikleri öğrenildi.

- Üniversitede sınavlar ertelendi

PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulundan yapılan açıklamada, "Meydana gelen trafik kazası sonucu yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden Ebru Durak ve Halit Abatay vefat etmiştir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. 24 Mayıs Cuma günü yapılacak sınavlar iptal edilmiştir. 24 Mayıs Cuma günündeki sınavlar 26 Mayıs Pazar günü aynı saatte yapılacaktır." denildi.

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