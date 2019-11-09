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GÜNCELLEME - Denizli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evde cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:12 | Son Güncelleme

ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı iddia edilen evde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan zanlı Umut Y, emniyet ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında Eray Kaplan (55) ile Umut Y. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Umut Y, Kaplan'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.

Olay sırasında evde bulunan kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kaplan, kurtarılamadı.

Eray Kaplan'ın cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

Evde bulunan ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan zanlı Umut Y, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı Umut Y'nin hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunduğu, diğer 4 kişinin de çeşitli suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama cinayet uyuşturucu zanlı

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