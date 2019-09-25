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GÜNCELLEME - Didim'deki sağanakta otomobil denize sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Taşkın nedeniyle park halindeyken denize sürüklenen otomobil ve motosiklet vinç yardımıyla çıkarıldı ARAÇLARIN DENİZDEN ÇIKARILMASI EKLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.

İlçede gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Cumhuriyet ve 19 Mayıs caddeleri ile Atatürk, İnönü, Adnan Menderes bulvarları ve ilçe merkezindeki ana arterlerde rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yollarda önlemlerini artırdı.

Sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.

Otomobilin vinç yardımıyla denizden çıkarılması sırasında denize sürüklendiği tespit edilen bir motosiklet de karaya çıkarıldı.

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