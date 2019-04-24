GÜNCELLEME - Edirne'de bir tırda 450 kilo skunk ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 450 kilogram skunk bulundu.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında takip edilen bir tırda, arama yapıldı.
Aramada, 450 kilogram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü S.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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