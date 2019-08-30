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GÜNCELLEME - Edirne'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirilecek uyuşturucunun "torbacı"la aracılığıyla satılacağı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Şüpheli otomobil Havsa ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 519 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.T, H.G. ve M.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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3 zanlı sentetik uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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