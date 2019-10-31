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GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Tokat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün sözde Kula "ilçe imamı" ve "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Saklandıkları evlerde gözaltına alınan şüpheli kadınlardan biri, dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucunda, hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde Kula "ilçe imamı" A.Ç. ile eşi sözde "ilçe ablası" Ü.Ç'yi Bahçelievler Mahallesi'nde saklandıkları evde sahte kimlikle gözaltına aldı.

Ekipler Ü.Ç'nin kız kardeşi, Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranan A.D'yi de babasına ait Esentepe Mahallesi'ndeki evde, dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen D.S. de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan D.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ç, Ü.Ç. ve A.D. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası" olan A.Ç. ve eşi Ü.Ç. tutuklandı, Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D. ise bu kente gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Manisa Tokat

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