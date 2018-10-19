Samsun merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Astsubay Ö.D. tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun, İstanbul, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli'de 15 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlenmiş, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11 muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş, kapatılan Kara Harp Okulunun 3 öğrencisi ile bir emekli astsubay gözaltına alınmıştı.
Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- Samsun merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar
Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde
Hindistan'da tren faciası!
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum