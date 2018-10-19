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GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Astsubay Ö.D. tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun, İstanbul, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli'de 15 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlenmiş, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11 muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş, kapatılan Kara Harp Okulunun 3 öğrencisi ile bir emekli astsubay gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

- Samsun merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ/PDY Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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