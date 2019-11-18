GÜNCELLEME - Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.
Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.
5 kişinin hafif yaralandığı, en az bir kişinin kayıp olduğu ve 4 kişinin gölde yüzerek hayatını kurtardığı olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle çakıldı.
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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