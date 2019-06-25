GÜNCELLEME - Gazze'de Bahreyn Çalıştayı protestosu

İsrail askerlerinin Bahreyn'in başkenti Manama'daki ekonomi çalıştayını protesto etmek için Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 12 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında 3'ü gerçek mermiyle olmak üzere 12 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, gerçek mermiyle yaralananlar dışındakilerin nasıl yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in ev sahipliğinde gerçekleşecek ekonomi çalıştayını protesto etmek isteyen Filistinliler, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında gösteriler düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırına yakın bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsrail işgalinin sona ermesini isteyen ve Bahreyn Çalıştayı ile ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını reddeden sloganlar attı.

İsrail askerleri ise araç lastikleri yakan ve İsrail ile ABD bayraklarını ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.