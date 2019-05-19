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GÜNCELLEME - İş insanı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini silahla rehin alıp evlerindeki kasayı soyan 3 şüpheli aranıyor - Soruşturma başlatan Başsavcılık, bir savcı görevlendirdi SORUŞTURMA BİLGİSİ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin silahla rehin alınarak evdeki kasalarının soyulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sarar Şirketler Grubu'na ait tekstil fabrikasındaki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp darbetti.

Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyasının yanı sıra yüklü miktarda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Polisin, zanlıların yakalanması için kent genelinde başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir savcı görevlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sarar soygun

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