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GÜNCELLEME - İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:57 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde 38 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurmaya çalıştı.

İhtara uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonrası durduruldu.

Araçtaki aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. B.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 36,5 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu.

Soruşturma kapsamında Z.Y, N.Y. ve A.M. de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y tutuklanırken A.M. ve S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.Y. ile N.Y. ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili esrar uyuşturucu madde

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