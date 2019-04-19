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GÜNCELLEME - Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik gruptan bir kişi, yapılan çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı BİR KİŞİNİN SAĞ OLARAK KURTARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik gruptan bir kişi çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden sağ olarak çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan 7-8 kişi olduğu belirtilen grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla gelen ve kendi imkanlarıyla kuyudan çıkan kişi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler ayrıca bölgede dedektörlerle gaz ölçümleri yapıyor.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kişiyi bulunduğu yerden sağ olarak çıkardı. Söz konusu kişi İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler diğer mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik mahsur kalma

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