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GÜNCELLEME - Kapadokya'daki yapıların yıkılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

Peribacalarının yakınındaki binaların yıkılması çalışmasına Göreme'deki restoran ve Ürgüp'teki bağ evinden başlandı YIKILAN YAPI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

NEVŞEHİR (AA) - Peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan 15 yapıdan ikisinin yıkımı gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın açıklamasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yıkımı gerçekleştirilecek yapıların bazılarının bulunduğu bölgelere sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme beldesinde Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı. İş makineleriyle bahçe duvarını yıkan ekipler, daha sonra restoran olarak kullanılan bölümü yıktı.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz da çalışmaları yerinde takip etti.

Ürgüp Belediyesi ekipleri de Ağıl Mahallesi'nde 1. derecede sit alanında bulunan bağ evinin yıkımını yaptı.

Göreme'deki Esentepe mevkisi ve Zemi Vadisi'ndeki bazı yapıların yıkım işlemi, eşyaların tahliyesi için ertelendi.

Kapadokya'daki yıkım çalışmaları sırasında bazı vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi. Jandarma, yıkım çalışması yapılan bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

Yıkım çalışmalarına ara verildi. Çalışmaların yarın yeniden başlayacağı öğrenildi.

Göreme beldesinde 11, Ürgüp'te 2 ve Uçhisar ile Avanos'ta birer yapı yıkılacak.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtmişti.

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