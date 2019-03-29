GÜNCELLEME - Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması

Zanlının da kısa sürede yakalandığını vurgulayan Vali Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma anda olay yürütülmektedir." dedi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Vali Bilgin, kayıp ihbarının ardından yapılan arama çalışması sonrası Zeynep Esin'in cansız bedeninin metruk bir binada katledilmiş olarak bulunduğunu anımsattı.

Aileye başsağlığı dileyen Vali Bilgin, "huzur kenti" olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

Bir gazetecinin "Bu gaddarca bir şey, neden öldürüldü?" sorusuna Bilgin, "Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz, hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz." yanıtını verdi.

- Olay

Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

