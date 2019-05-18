GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 11 ilde, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde TSK'nin mahrem askeri yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, kentte faaliyet gösteren bakkal ve büfe gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık arandığı, bunların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlarca yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kişilerden 26'sı hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında 21'i muvazzaf, 7'si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen, 3'ü emekli 31 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

