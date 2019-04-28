HABER

GÜNCELLEME - Kazada ölen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi - Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Fevzipaşa Camisi'ne getirildi.

Baba Eyüp Yolbilir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törende, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Bürge Yolbilir'in yakınları ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.

TÜGVA okul temsilciliği görevini de yürüttüğü öğrenilen Bürge Yolbilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Bürge Yolbilir'in ailesi ve yakınları, okul arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, TÜGVA Bölge Koordinatörü Erkan Kılıç da katıldı.

- Sürücü tutuklandı

Bu arada, polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü B.K'yi yaptıkları çalışma sonrası gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı Bürge Yolbilir hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Almanya'da Uluslararası Öğrenci BuluşmasıAlmanya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması
Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildiHafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Cenaze Töreni cezaevi Mahmeke trafik kazası tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.