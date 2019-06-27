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GÜNCELLEME- Kerkük'te bombalı saldırılar: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:53 | Son Güncelleme

ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde iki bölgede eş zamanlı olarak düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Hazra ve Ras el-Cisr mahallelerinde daha önce yola tuzaklandığı düşünülen bombalar yolcu minibüslerinin geçişi sırasında infilak etti.

Terör saldırısı olduğu ifade edilen iki olayda,1 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında geçen mayıs ayında da art arda 6 bombalı saldırı gerçekleşmiş, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bildirilen bu saldırılarda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı ırak Kerkük

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