GÜNCELLEME - Kırşehir'de maden ocağında göçük

Vali Akın, bölgeye sevk edilen AFAD ekibinin içeride kalan işçinin cesedine ulaştığını belirterek, "Kaman ilçesi Yeniyapan köyündeki florit madeni ocağında tünel açma çalışmalarında göçük meydana gelmiş. O sırada çalışan 3 işçiden 2’si kendi imkanlarıyla çıkmış, bir işçi içeride kalmış. AFAD ekiplerimizr işçinin cansız bedenine ulaşarak çıkardı. Ocakta, 300 metrede tünel açma çalışmaları yapılıyordu." diye konuştu.

Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

- İşçiler kayalardaki çatlakları tespit etmek için madene girmiş

Florit madeni için açılan ocaktaki göçükte kalan işçilerin tünel kazımı sırasında kayalarda oluşan çatlakları tespit etmek için içeri girdikleri belirtildi.

Göçük altından kendi imkanlarıyla çıkan Ercan Akkuş ve Ali Keleş, bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ekiplerine olayla ilgili bilgi verdi.

Akkuş, iki arkadaşıyla ocağın içerisinde oluşan çatlağa bakmak için girdiklerini belirterek, "Eğer çatlak yapılacak bir şeyse tamir edecektik. Çatlağın büyük olduğunu görünce, tedbir amaçlı kepçe ile üst kısımları sağlama aldım. Abdullah ise diğer taraftaydı, çatlağın olduğu yere doğru gitti ve üzerine büyük bir kaya düştü. Ben burada çalışmaya başlayalı 4 ay oldu. Çok üzgünüm." dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden Arslan'ın emekliliğine 2 ay kaldığı öğrenildi.

