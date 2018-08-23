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GÜNCELLEME - Kırşehir'de maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kaman ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden biri öldü - Göçük altında kalan işçilerin, tünel kazımı sırasında kayalarda oluşan çatlakları tespit etmek için ocağa girdikleri belirlendi - İşçilerden Ercan Akkuş: "Ali Keleş ve Abdullah ile içeride bulunan çatlağa bakmak için girdik. Eğer çatlak yapılacak bir şeyse tamir edecektik" DETAYLAR EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçiden biri öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük oluştu.

Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maden ocağına ulaşan AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.

Abdullah Eyüp Arslan'a (42) ait olduğu belirlenen ceset, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde florit madeni bulunan özel şirkete ait bir ocakta tünel açma çalışması sırasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Vali Akın, bölgeye sevk edilen AFAD ekibinin içeride kalan işçinin cesedine ulaştığını belirterek, "Kaman ilçesi Yeniyapan köyündeki florit madeni ocağında tünel açma çalışmalarında göçük meydana gelmiş. O sırada çalışan 3 işçiden 2’si kendi imkanlarıyla çıkmış, bir işçi içeride kalmış. AFAD ekiplerimizr işçinin cansız bedenine ulaşarak çıkardı. Ocakta, 300 metrede tünel açma çalışmaları yapılıyordu." diye konuştu.

- İşçiler kayalardaki çatlakları tespit etmek için madene girmiş

Florit madeni için açılan ocaktaki göçükte kalan işçilerin tünel kazımı sırasında kayalarda oluşan çatlakları tespit etmek için içeri girdikleri belirtildi.

Göçük altından kendi imkanlarıyla çıkan Ercan Akkuş ve Ali Keleş, bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ekiplerine olayla ilgili bilgi verdi.

Akkuş, iki arkadaşıyla ocağın içerisinde oluşan çatlağa bakmak için girdiklerini belirterek, "Eğer çatlak yapılacak bir şeyse tamir edecektik. Çatlağın büyük olduğunu görünce, tedbir amaçlı kepçe ile üst kısımları sağlama aldım. Abdullah ise diğer taraftaydı, çatlağın olduğu yere doğru gitti ve üzerine büyük bir kaya düştü. Ben burada çalışmaya başlayalı 4 ay oldu. Çok üzgünüm." dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden Arslan'ın emekliliğine 2 ay kaldığı öğrenildi.

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Kırşehir göçük kaman

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