GÜNCELLEME - Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Evren Caddesi'nde Adnan S. idaresindeki 41 GS 197 plakalı otomobil ile Erkut O. yönetimindeki 41 P 3588 plakalı işçileri taşıyan minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, 2 aracın şoförü ile 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gölcük Necati Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere kaldırıldı.



