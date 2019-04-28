GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kuruçeşme Mahallesi mevkisinde, İzmit'ten İstanbul yönüne seyreden, Alican Aslan (25) yönetimindeki 41 E 7948 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 41 DB 850 çekici plakalı tıra çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Ayşen İçöz (23), itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından çıkarılabildi.

Sağlık ekipleri, Aslan ile İçöz'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, yolda seyir halindeyken kazayı gördüğünü ifade eden Enes Topaloğlu, kaza yapan otomobilin sürücüsünün ani şerit değiştirerek hızlı şekilde ilerlediğini, kendilerini solladıktan sonra sağ şeride girdiğini ve o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.



