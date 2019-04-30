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GÜNCELLEME - Kocaeli'de yankesicilik ve hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Derince ve İzmit ilçelerinde otobüs duraklarında kargaşa oluşturarak yankesicilik ve bir marketten hırsızlık gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de yankesicilik ve hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, otobüs duraklarında yankesicilik ve marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Derince ve İzmit ilçelerinde 24 Aralık 2018 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında otobüs duraklarında kargaşa oluşturularak bankadan emekli maaşını çeken bir kişinin de arasında yer aldığı 4 kişiden 3 bin 500 lirayla bir cep telefonu ve bir marketten yaklaşık 800 lira değerinde ürünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 7 aylık hamile Ç.A. (22) ile K.A. (46) ve K.G'nin (51) eşkalini belirledi.

Polis, fiziki takibe aldıkları şüphelileri, bulundukları otomobili D-100 kara yolu Yenidoğan Mahallesi mevkisinde durdurarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.A. ve K.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli'de yankesicilik ve hırsızlık iddiası

Kocaeli'de yankesicilik ve hırsızlık iddiası

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