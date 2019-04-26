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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLEDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 24 Nisan'da gözaltına alınan yabancı uyruklu E.E.S, F.E.D, A.E.H. ve İ.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüpheli F.E.D'nin, Suriye'deki çatışmalara katıldığı, yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından iki ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan'da Başiskele ilçesinde düzenledikleri operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yabancı uyruklu E.E.S, F.E.D, A.E.H. ve İ.M'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

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