HABER

GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Enver Uzan'dan (48) haber alamayan yakınları, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokağı'ndaki evine gitti.

Zile basılmasına rağmen kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Polis, çilingirin kapıyı açması üzerine girdiği evde Enver Uzan'ı ölü buldu.

Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen Uzan'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın baba Enver Uzan ve oğlu Evren Uzan (27) arasındaki ailevi sorunlar yüzünden çıktığı, cinayetin Evren Uzan tarafından iki el ateş edilerek işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şüphelinin olayda kullandığı silahla yakalandığı bildirilerek, şüphelinin "uyuşturucu kullanmak" suçundan 3 kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Uşak’ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındıUşak’ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölüGaziantep’te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece şüpheli

En Çok Okunan Haberler

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Babasını öldürüp yakmıştı! Her şeyi itiraf etti

Melisa Kalem, vurulduktan sonra annesini aramış

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.