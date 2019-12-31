GÜNCELLEME - Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü: Nissan'ın eski yöneticisi ülkeye yasal yollarla girdi

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı'na da birkaç gün önce konuyla ilgili bir dosya verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçtığı yönündeki iddialara ilişkin detayların bilinmediği kaydedilen açıklamada, Lübnan hükümetinin Ghosn'un durumuyla ilgili bir yıldan beri Japonya'ya birçok yazı gönderdiği ancak hiçbirinin yanıtlanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ghosn'un ülkeye dün geldiği bilgisine yer verildi.

- Dışişleri Bakanlığı: Japonya ile yargıda iş birliği ve iade anlaşması yok

Açıklamada, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla giriş yaptığı belirtilerek, hakkında yasal işlemi gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekildi.

"Yargı iş birliği veya iadelerle ilgili Lübnan ile Japonya arasında herhangi bir anlaşma yok. İki ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler'in (BM) yolsuzlukla mücadele anlaşması ise daha önce Japonya'ya iletilen yazılarda belirtildiği gibi bu tür durumları kapsamıyor."

Ghosn, daha önce yaptığı açıklamada, görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini ifade eden Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım, kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.