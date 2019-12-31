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  4. GÜNCELLEME - Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü: Nissan'ın eski yöneticisi ülkeye yasal yollarla girdi

GÜNCELLEME - Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü: Nissan'ın eski yöneticisi ülkeye yasal yollarla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanlığı: - "Yargı iş birliği veya iadelerle ilgili Lübnan ile Japonya arasında herhangi bir anlaşma yok" DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı "Carlos Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini" açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nissan'ın eski yöneticisi Lübnan vatandaşı Ghosn'un başkent Beyrut'ta bulunduğuna dair haberler üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla giriş yaptığı belirtilerek, hakkında yasal işlemi gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekildi.

- Dışişleri Bakanlığı: Japonya ile yargıda iş birliği ve iade anlaşması yok

Konuyla ilgili Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ghosn'un ülkeye dün geldiği bilgisine yer verildi.

Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçtığı yönündeki iddialara ilişkin detayların bilinmediği kaydedilen açıklamada, Lübnan hükümetinin Ghosn'un durumuyla ilgili bir yıldan beri Japonya'ya birçok yazı gönderdiği ancak hiçbirinin yanıtlanmadığı belirtildi.

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı'na da birkaç gün önce konuyla ilgili bir dosya verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yargı iş birliği veya iadelerle ilgili Lübnan ile Japonya arasında herhangi bir anlaşma yok. İki ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler'in (BM) yolsuzlukla mücadele anlaşması ise daha önce Japonya'ya iletilen yazılarda belirtildiği gibi bu tür durumları kapsamıyor."

Ghosn, daha önce yaptığı açıklamada, görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini ifade eden Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım, kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 2018'de görevden alınmış ve tutuklanmasının ardından Japonya'da birkaç aydır ev hapsinde tutuluyordu.

- Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın yaklaşık 20 yıl boyunca üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda, Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım 2018'de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Ghosn, Renault'daki görevinden ocak ayında istifa etmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

Mitsubishi Motors'tan 26 Kasım 2018'de yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin, yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Lübnan

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