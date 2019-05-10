GÜNCELLEME - Manisa'daki cinayetin zanlısı, sınırı geçmek isterken yakalandı

Kırkağaç'tan ayrıldığı belirlenen zanlının, yurt dışına kaçma olasılığına karşı sınırlarda tedbir alındı. Çevre il ve ilçelere giden yol üzerinde bulunan tüm kameralar incelenerek şüphelinin Büyükaşık'ın aracıyla İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Geçen hafta Gelenbe Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık'ın (60), fabrika yakınlarındaki çalılık alanda halıya sarılmış halde ölü bulunmasının ardından çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı ya da zanlıların bulunması için özel ekip kurdu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde zeytinyağı fabrikası sahibinin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan ve Edirne'de sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alınan Pakistan uyruklu zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşlemlerinin ardından Kırkağaç'a getirilen şüpheli, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

Bu arada savcılık ifadesinin ardından cinayetin gerçekleştiği olay yerine götürülen zanlıya, savcılık ve jandarma ekiplerinin eşliğinde keşif yaptırıldı. Zanlının ekiplere cinayeti nasıl işlediğini, cesedi nasıl çalılık alana taşıdığını anlattığı öğrenildi.

Olay yerindeki keşfin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.



