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GÜNCELLEME - Manisa'daki cinayetin zanlısı, sınırı geçmek isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:47 | Son Güncelleme

Kırkağaç ilçesinde çalıştığı fabrikanın sahibini öldürdüğü iddia edilen ve Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Pakistanlı zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Manisa'daki cinayetin zanlısı, sınırı geçmek isterken yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde zeytinyağı fabrikası sahibinin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan ve Edirne'de sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alınan Pakistan uyruklu zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen hafta Gelenbe Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık'ın (60), fabrika yakınlarındaki çalılık alanda halıya sarılmış halde ölü bulunmasının ardından çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı ya da zanlıların bulunması için özel ekip kurdu.

Olay yerinden toplanan delillerde fabrika çalışanı Pakistan uyruklu Masan Aftaş'ın (19) parmak izine rastlayan jandarma, zanlıyı aramaya başladı.

Kırkağaç'tan ayrıldığı belirlenen zanlının, yurt dışına kaçma olasılığına karşı sınırlarda tedbir alındı. Çevre il ve ilçelere giden yol üzerinde bulunan tüm kameralar incelenerek şüphelinin Büyükaşık'ın aracıyla İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Manisa'dan İstanbul'a giden jandarma istihbarat ekipleri, takibe alınan zanlının Edirne'ye geçtiğini belirledi. Şüpheli Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından Kırkağaç'a getirilen şüpheli, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

Bu arada savcılık ifadesinin ardından cinayetin gerçekleştiği olay yerine götürülen zanlıya, savcılık ve jandarma ekiplerinin eşliğinde keşif yaptırıldı. Zanlının ekiplere cinayeti nasıl işlediğini, cesedi nasıl çalılık alana taşıdığını anlattığı öğrenildi.

Olay yerindeki keşfin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Manisa'daki cinayetin zanlısı, sınırı geçmek isterken yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırkağaç Manisa Masan Aftaş Yusuf Büyükaşık

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