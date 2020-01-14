HABER
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCELLEME - Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kayıp Ömer Özer'in akrabası Ali Özer: - "Ekiplerin araması gece gündüz devam ediyor fakat bir sonuç alınamadı. Bir bulguya rastlanmadı ama umudumuzu da kaybetmedik" DETAYLAR VE RÖPORTAJ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Gece görüşlü "drone"larla yapılan çalışmada Avcı ve Özer'e ait bir bulguya rastlanmadı.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Bekçilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

- "Umudumuzu kaybetmedik"

Ömer Özer'in amcasının oğlu Ali Özer, AA muhabirine, iki arkadaşın son olarak olay gününde bir balıkçı tarafından görüldüğünü söyledi.

Daha sonra ikisinden de haber alınamadığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Ekiplerin araması gece gündüz devam ediyor fakat bir sonuç alınamadı. Bir bulguya rastlanmadı ama umudumuzu da kaybetmedik. Aile olarak Ömer'in balığa çıkarken en son çekilen ve kayığın görüldüğü fotoğrafı paylaştık. Buradan Hatay, Adana ve Mersin sahillerinde bulunan vatandaşlardan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Eğer küçük de olsa bir ipucuna rastlarlarsa güvenlik güçleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Umudumuzu koruyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Liselilerden gıda israfını önleyecek büyük buluşLiselilerden gıda israfını önleyecek büyük buluş
Yıkılma tehlikesi olan binaya 'kapılı' önlem!Yıkılma tehlikesi olan binaya 'kapılı' önlem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi Kayıp Mersin

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

Eskişehir'de 'paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar

'Paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar!

Son dakika: Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde korkutan patlama! Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Kartopu oynayan çocukların vücudundaki yanıklar gizemini koruyor

Çocukların vücutlarındaki yanıkların nedeni halen bilinmiyor

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler: Keşke ben ölseydim

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.