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GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı SON DURUM EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde 4 helikopterin katılımıyla sürdü.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanın tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Anamur ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümüş, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale edilmişti. Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin orman yangın

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