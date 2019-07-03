HABER

GÜNCELLEME - Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 gün önce yoldan geçen otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldı VALİLİĞİN İKİNCİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.

Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Engin Eroğlu kardeşimize rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Eroğlu'nun kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kulanıldı.

Çayın Torunoba mevkisinde suda bulunan Eroğlu'nun cesedinin sudan çıkartılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

- Eroğlu'nu 200 kişilik kurtarma ekibi aradı

Valiliğin arama çalışmalarının detaylarına ilişkin yaptığı ikinci açıklamada ise çalışmalarda jandarma, emniyet, Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık personeli ile farklı illerden gelen uzmanların da bulunduğu 200 kişilik kurtarma ekibinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, arama çalışmalarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ifade edildi.

Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli-Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.

Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Hakan Altun konserinde evlilik teklifiHakan Altun konserinde evlilik teklifi
Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktıKanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kayıp genç Engin Eroğlu Munzur Çayı Ovacık Tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

Bu çiftliğe gidenler çalışma karşılığında bedava tatil yapıyor!

Bu çiftliğe gidenler bedava tatil yapıyor!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

'Belediye başkanı darbedildi' iddiasına yalanlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.