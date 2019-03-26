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GÜNCELLEME - Narenciye paketleme tesisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Adana'daki tesiste çıkan yangın hasara yol açtı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı tesisin çatısının bir bölümü çöktü.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tesis büyük oranda hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye yangın

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