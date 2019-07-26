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GÜNCELLEME - Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde silahlı kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu - Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi DETAYLAR EKLENDİ

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı 4 Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde geçen hafta silahlı kişilerce kaçırılan Yasin Çolak (33), Şener Paşa (40), Ergün Yurdakul (35) ve Seyit Emre Çelik (25), polis ve askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla özgürlüğe kavuştu.

- Sağlık durumları iyi

Kurtarılan 4 Türk vatandaşı, getirildikleri Kwara eyaletindeki polis merkezinde Nijeryalı doktorlar tarafından muayene edilirken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Silahlı kişiler, Nijerya açıklarında 13 Temmuz Cumartesi günü de bir Türk gemisine saldırarak, 18 Türk mürettebattan 10'unu kaçırmıştı.

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemicinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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fidye nijerya

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